दीया मिर्जा ने लिया इतना बड़ा फैसला, आप भी करेंगे तारीफ

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) बेशक इन दिनों फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी कारण वह चर्चा में बनी रहती हैं. अब एक बार फिर से दीया सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, उन्होंने अपने इस जन्मदिन को अग्रिम पंक्ति के उन वन योद्धाओं को समर्पित करने का फैसला किया है, जिनकी कोविड महामारी के कारण मौत हो गई थी.

40 लाख रुपये की वित्तिय मदद करेंगी दीया

दीया ने महामारी के दौरान जान गंवाने वाले वन योद्धाओं के परिवारों को 40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है. मिलाप और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई एक अपील में दिया ने कहा, "इस साल मेरे जन्मदिन पर, मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करती हूं जो मुझे फूल या उपहार भेजना चाहते हैं कि हमारे वनरक्षकों (वन योद्धाओं) की मदद के लिए डब्ल्यूटीआई को पैसे दान करें."

उन्होंने कहा, "इससे बेहतर मेरे लिए जन्मदिन का उपहार नहीं हो सकता है. आपका उपहार भारत के जंगल संरक्षक के शोक संतप्त परिवारों का समर्थन करने में मदद करेगा, जिन्होंने हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करते हुए कोविड -19 के दौरान अपनी जान गंवाई है."

अगले 40 साल तक एक लाख रुपये दान करेंगी दीया

अपनी योजना के बारे में बताते हुए, अभिनेत्री ने कहा, "9 दिसंबर को अपने 40वें जन्मदिन से शुरुआत करते हुए, अगले 40 दिनों तक, मैं हर दिन एक लाख रुपए दान करूंगी और उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपनी क्षमताओं के साथ योगदान देंगे."

On my birthday this year don’t send me flowers or gifts Instead, help me honour guardians of #WildIndia @wti_org_india’s #CovidCasualtyFund. The proceeds are delivered to the families #ConservationHeroes along with a scroll of honour https://t.co/98LGFdLYtp pic.twitter.com/r9L2c2UeAj

— Dia Mirza (@deespeak) December 1, 2021