मशहूर फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमेला का निधन, बाथरूम में मिला शव

नई दिल्ली: मशहूर फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमेला (Prathyusha Garimella) का हाल ही में निधन हो गया है. वह हैदराबाद में अपने घर में मृत पाई गई. पुलिस का कहना है कि प्रत्युषा शनिवारा को बंजारा हिल्स में स्थित अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली हैं. अभी वह सिर्फ 35 साल की थीं और बंजारा हिल्स थाना इलाके के फिल्म नगर में रहती थीं.

प्रत्युषा के बेडरूम से कार्बन मोनोऑक्साइड बरामद

प्रत्युषा का नाम देश की सबसे मशहूर डिजाइनर्स में लिया जाता है. जानकारी के अनुसार, प्रत्युषा के बेडरूम से कार्बन मोनोऑक्साइड बरामद हुआ है. पुलिस ने इसे संदिग्ध मौत मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान हो रहा है.

सिक्योरिटी गार्ड ने दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार दोपहर को सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहले किसी अनहोनी की अंदेशा हुआ. जब सिक्योरिटी गार्ड को प्रत्युषा के घर से कोई जवाब नहीं मिला तो गार्ड ने इस बात की जानकारी तुरंत पुलिस को दी.

