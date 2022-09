'सिंघम' डायरेक्टर रोहित शेट्टी और गृहमंत्री अमित शाह दिखे आमने-सामने, गंभीर चर्चा करते आए नजर

Rohit Shetty and Amit Shah in one frame: अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहने वाले रोहित शेट्टी एक बार पिर चर्चा में आए हैं. उन्हें हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलते हुए देखा गया. दोनों आपस में चर्चा करते हुए दिखाई दिए.