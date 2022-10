कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में केके को दिया गया ट्रिब्यूट, सिंगर की वैक्स स्टैचू को लगाकर चलाए गाने

नई दिल्ली: जहां गणेश चतुर्थी पर पूरा महाराष्ट्र गणपति उत्सव के रंग में रंग जाता है. वैसा ही कुछ दुर्गा पूजा में भी देखने को मिलता है. वैसे भारत के त्योहारों पर सिनेमा का गहरा प्रभाव है. जहां गणपति की मूर्तियों में फिल्मी किरदारों की छाप देखने को मिलती है तो वहीं वैसी ही क्रिएटिविटी दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों से छलकती है. हाल ही में कोलकाता में एक दुर्गा पंडाल में सिंगर केके को ट्रिब्यूट दिया गया.

31 मई को केके का निधन कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हुआ था. उनके मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई. ऐसे में नॉर्थ कोलकाता की कबीराज बागान सरबोजानिन पूजा कमेटी ने नाजरूल मंच का रेप्लिका बनाया. बता दें ये वही मंच है जहां केके ने आखिरी सांस ली थी.

This is a Durga Puja pandal in Kolkata, a fitting tribute to the legend KK, felt nostalgic hearing to the songs of him..there is even a wax statue of him. The last concert of him was recreated..@iamKKSinger .. pic.twitter.com/7pCLeAq2gh

— Suvadeep Pal (@PalSuvadeep) September 30, 2022