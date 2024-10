Indira Bhaduri: इंदिरा भादुड़ी कैसे करना चाहती थीं अमिताभ और जया की शादी? जानें- क्यों की गई सीक्रेट मैरिज

Indira Bhaduri News: अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की मां और बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा भादुड़ी बुधवार को तब एक दम चर्चा में आ गईं, जब उनकी मौत की झूठी खबर फैलने लगीं. दावा किया गया कि उनका भोपाल में निधन हो गया है. हालांकि, वह स्वस्थ हैं. वह 94 साल की हैं. बताया गया कि जया बच्चन और उनके बेटे अभिषेक भोपाल में हैं. बता दें कि जया भादुड़ी (बच्चन) और अमिताभ बच्चन ने कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 1973 में शादी कर ली थी. जया के पिता तरुण कुमार भादुड़ी के अनुसार, उनका शादी का फैसला 'अचानक हुआ एक बड़ा झटका' था.

जया के पिता ने अमिताभ बच्चन से शादी के बाद एक बड़ा बयान दिया था, जिसे अमिताभ के पिता कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी आत्मकथा, In the Afternoon of Time में उल्लेख किया है कि जया के पिता ने दोनों अभिनेताओं के विवाह समारोह के समापन के बाद उनसे क्या कहा था?

हरिवंश ने अपनी पुस्तक में अपने बेटे अमिताभ बच्चन की शादी के दिन को याद करते हुए लिखा है, 'जाने से पहले मैंने अपनी नई बहू के पिता को गले लगाया और अमित जैसे दामाद मिलने पर उन्हें बधाई दी. मुझे उम्मीद थी कि वह जया के संबंध में भी यही कहेंगे. लेकिन उन्होंने कहा, 'मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है.' जया ने एक बार बताया था कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो और वे अमिताभ के साथ उनके रिश्ते से 'खुश' नहीं थे.

इंदिरा भादुड़ी कैसे करना चाहती थीं जया और अमिताभ की शादी?

जया के पिता, पत्रकार तरुण कुमार भाधुरी ने 1989 में 'द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया' के लिए लिखे एक लेख में कहा, 'अमिताभ ने जया की मां को अपने फैसले के बारे में बताया और उन्हें तुरंत मुंबई बुलाया. और देखते ही देखते हम 3 जून, 1973 को 'सीक्रेट मैरिज' करने के लिए अगले दिन बॉम्बे पहुंच गए. अब इस बात की गहराई में जाने का कोई मतलब नहीं है कि कैसे पूरी शादी को सीक्रेट रखा गया और मालाबार हिल में हमारे परिवार के दोस्तों, पंडितों के फ्लैट में शादी की व्यवस्था की गई. लेकिन इसमें कहने को कुछ और भी है.'

शादी जल्दी ही हो गई, और समारोह को संपन्न कराने के लिए बंगाली पुजारी को खोजने में कुछ कठिनाई हुई. भाधुरी ने बताया कि जया की मां 'एक प्रॉपर बंगाली शादी' चाहती थीं. उन्होंने रस्मों की व्यवस्था करने में चुनौतियों का वर्णन करते हुए कहा, 'एक बंगाली विवाह आमतौर पर एक लंबा लेकिन बेहद दिलचस्प होता है. बंगाली पुजारी (जिन्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया) ने पहले तो बंगाली ब्राह्मण (जया) और गैर-बंगाली गैर-ब्राह्मण (अमित) के बीच विवाह की अध्यक्षता करने का विरोध किया.'

उन्होंने आगे बताया, 'लेकिन काफी परेशानियों के बाद यह मामला सुलझ गया. अमित ने सभी रस्में पूरी कीं, किसी को नाराज नहीं किया और समारोह अगली सुबह तक चलता रहा. उन्होंने पूरी ईमानदारी से वह सब किया जो उन्हें करने को कहा गया था. अगले दिन वे लंदन चले गए. उनके लौटने पर मैंने भोपाल में एक रिसेप्शन रखा और फिर अमित ने वही किया जो उनसे करने को कहा गया था.'

जया और अमिताभ की शादी को अब पांच दशक से ज्यादा हो चुके हैं और उनके दो बच्चे हैं- बेटी श्वेता बच्चन नंदा और बेटा अभिषेक बच्चन. उनके तीन पोते-पोतियां भी हैं- अगस्त्य नंदा, नव्या नवेली नंदा और आराध्या बच्चन.

