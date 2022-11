जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज पिछले काफी समय से मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. वहीं इस मामले में एक्ट्रेस को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही हैं. बता दें कि एक्ट्रोस को कोर्ट से 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है.

#WATCH | Actor Jacqueline Fernandez reaches Delhi's Patiala House Court.

The Court will pronounce an order today on her bail plea in Rs 200 crores money laundering case. pic.twitter.com/ESMPQggJ4g

— ANI (@ANI) November 15, 2022