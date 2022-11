Bigg Boss 16: अर्चना गौतम ने एक बार फिर दिखाया असली चेहरा, प्रियंका को सुनाई खरी-खोटी

Bigg Boss 16: सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस 16 में कुछ न कुछ नया धमाल देखने को मिल रहा है. शो जैसे-जैसे फिनाले के पास पहंच रहा है घर में कंटेस्टेंट के बीच कॉम्पटीशन बढ़ता जा रहा है. घर में इन दिनों दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी देखने को मिल रही है. बिग बॉस 16 का लेटेस्ट प्रोमो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में प्रियंका चाहर चौधरी और अर्चना गौतम के बीच लड़ाई होते हुए नजर आती है. घर से बाहर जाने के बाद अर्चना ने प्रियंका का सपोर्ट किया था वहीं अब घर में दोनों की लड़ाई हो रही है.

अर्चना ने दिखाया असली रंग

Archana aur Priyanka mein hui fight. Are best friends turning to foes?

Dekhiye #BiggBoss16 Mon-Fri raat 10 baje aur Sat-Sun raat 9.30 baje, sirf #Colors par.

Anytime on @justvoot#BB16 #BiggBoss@beingsalmankhan#ArchanaGautam #PriyankaChaharChoudhary #AnkitGupta pic.twitter.com/PNlwNclaPk

— ColorsTV (@ColorsTV) November 15, 2022