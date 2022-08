जेम्स कैमरून की 'अवतार' फिर से एक बार सिनेमाघरों में, जानिए क्यों हो रही है दोबारा रिलीज

नई दिल्ली: सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट के लिए 82वें अकादमी पुरस्कारों में तीन ऑस्कर प्राप्त करने वाली फिल्म 'अवतार' (Avatar) 23 सितंबर को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के रिलीज को लेकर खुद डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है.

फिल्म के निमार्ताओं ने 4K हाई डायनेमिक रेंज में सिनेमाघरों में फिल्म की वापसी से पहले एक ट्रेलर और एक पोस्टर जारी किया. फिल्म एक लकवाग्रस्त अमेरिकी मरीन की कहानी बताती है, जो एक अनोखे मिशन पर पेंडोरा नामक अल्फा सेंटौरी स्टार सिस्टम में रहने योग्य चंद्रमा के लिए भेजा जाता है।

Check out the brand-new poster to celebrate the rerelease of #Avatar, back in theatres September 23. pic.twitter.com/MLogCyBJa6

— 20th Century Studios India (@20thCentury) August 23, 2022