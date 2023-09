Jawan Audience Review: शाहरुख खान की 'जवान' देखने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लीजिए दर्शकों के रिव्यू

नई दिल्ली: Jawan Twitter Review: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' (Jawan) ने आखिरकार गुरुवार, 7 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. साउथ फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में किंग खान के साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा और विजय सेतुपति को भी अहम किरदारों फें देखा गया. रिलीज से पहले ही 'जवान' का ऐसा क्रेज देखने को मिला कि एडवांस टिकट बुकिंग के मामले में ही फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बना लिए. ऐसे में पहला शो कई थिएटर्स में सुबह 5 बजे रखा गया. अब फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है.

दिल खोलकर हुआ Shah Rukh Khan का स्वागत

शाहरुख के चाहने वाले इतनी बेसब्री से उनकी इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे कि 'जवान' रिलीज होते ही सिनेमाघरों के लोग ढोल-नगाड़े लेकर पहुंच गए.

#Jawan is a blockbuster movie of Shah Rukh Khan. Retweet if agree with. Tell me about your view on this #JawanReview pic.twitter.com/LR7TJEw13P — Nitish (@Nitish_018) September 7, 2023

वहीं, सिनेमाघरों के अंदर भी जैसे ही शाहरुख खान पर्दे पर ठुमके लगाते दिखे फैंस भी उनके साथ थिएटर्स में नाचना शुरू हो गए.

अब 'जवान' की रिलीज के दौरान की कई फोटोज और वीडियोज सामने आने लगी हैं, जिनमें फैंस दिल खोलकर शाहरुख खान का स्वागत कर रहे हैं.

दर्शकों ने बताया मस्टवॉच फिल्म

बुधवार की रात से ही सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और 'जवान' ट्रेंड कर रहे हैं. यूजर्स ने फिल्म की कहानी, शाहरुख की एक्टिंग और लुक्स की खूब सराहना की है. कई लोगों ने इसे मस्टवॉच फिल्म बताया है.

Loved by all age groups alike… the energetic at 5:30 in the morning to celebrate you and Jawan. That’s what you have earned @iamsrk all the love and beyond #Jawan #JawanFirstDayFirstShow #ShahRukhKhan #JawanDay #JawanFDFS pic.twitter.com/XEdKA2Yl0o — Tohied (@SayyedTohied) September 7, 2023

दूसरी ओर थिएटर्स ने बाहर आते सभी लोग इसे ब्लॉकबस्टर और पैसा वसूल फिल्म बता रहे हैं. दर्शकों का कहना है कि फिल्म में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और ड्रामे का जबरदस्त तड़का देखने को मिला है.

बॉक्स ऑफिस पर मच सकता है धमाल

शाहरुख खान की 'जवान' को दर्शकों का जैसा प्यार मिल रहा है उसे देखकर उम्मीद की जा रही है कि पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कारोबार कर सकती है. बता दें कि फिल्म में दीपिका पादुकोण कैमियो रोल में नजर आ रही हैं. इनके अलावा सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर का भी दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है.

