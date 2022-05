Jayeshbhai Jordaar BO Collection Day 1: पहले ही दिन रणवीर सिंह ने टेके घुटने, थिएटर्स में छाया सन्नाटा

नई दिल्ली: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को बॉलीवुड के सबसे महंगे और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक माना जाता है. वह जो भी किरदार निभाते हैं, पूरी तरह से उसमे डूब जाते हैं और यही कारण है कि उनकी फिल्मों के लिए फैंस हमेशा ही उत्साहित रहते हैं. अब उनकी फिल्म 'जयेशभाई जोरदार (Jayeshbhai Jordaar)' के लिए भी फैंस की बेसब्री कुछ ऐसी ही थी. वहीं, खुद रणवीर भी अपनी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे.

क्या रणवीर भूल गए हैं फैंस की पसंद?

रणवीर ने अपनी इस फिल्म के बारे में कहा था कि 'जयेशभाई जोरदार' की कहानी ने पहली ही बार में उनका मन मोह लिया था. हालांकि, अब इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों को ऐसा कोई कमाल इसमें नजर नहीं आया. ऐसे अब क्या यह कहा जाए कि रणवीर को अपने फैंस की पसंद भूल गए? या फिर यूं कहे कि जो कहानी उन्हें सुनाई गई वह हूबहू पर्दे पर नहीं उतर पाई? खैर, थिएटर्स का हाल और फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन देखकर तो यही कह सकते हैं.

'जयेशभाई जोरदार' नहीं कर पाई 10 फीसदी भी कमाई

रणवीर ने अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी. इसे दुनियाभर में 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद करीब 60 करोड़ की लागत बनी ये फिल्म पहले दिन अपनी लागत की 10 फीसदी भी कमाई नहीं कर पाई. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'जयेशभाई जोरदार' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

'जयेशभाई जोरदार' ने पहले दिन किया इतना कारोबार

तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा, 'फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' ने बहुत हैरान करने वाली शुरुआत की है. पहले दिन शुक्रवार को फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये कमाए. दूसरा और तीसरा दिन फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है.'

#JayeshbhaiJordaar has a shockingly low start on Day 1... Day 2 and 3 very crucial... Fri ₹ 3.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/THTPjHYLeV

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 14, 2022