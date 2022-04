Attack BO Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी 'अटैक', पहले दिन किया सिर्फ इतना कलेक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम (John Abraham) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अटैक' बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फैंस काफी लंबे वक्त से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार जॉन अब्राहम, जैकलीन फर्नांडिस और रकुल प्रीत सिंह स्टारर ये फिल्म रिलीज हो गई. लक्ष्य राज आनंद के निर्देशन में बनी इस फ‍िल्म को क्रिट‍िक्स और ऑड‍ियंस का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

कुछ खास कमाल नहीं कर पाई फिल्म 'अटैक'

अब अटैक के पहले दिन का बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन भी सामने आ चुका है. ओपनिंग डे पर फिल्म को राजामौली की मेगा बजट फिल्म 'RRR' और 'द कश्मीर फाइल्स' से कड़ी टक्कर मिल रही है.

#Attack is dull on Day 1... The #RRR wave in mass circuits has sidelined it completely, while metros haven't embraced it either... Biz needs to improve on Day 2 and 3 for a respectable weekend total... Fri ₹ 3.51 cr. #India biz. pic.twitter.com/opTYI0FbOo

taran adarsh (@taran_adarsh) April 2, 2022