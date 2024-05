John Abraham ने फैन को दिया इतना महंगा गिफ्ट, कीमत जान हो जाएंगे हैरान

नई दिल्ली:John Abraham Celebrates Fan Birthday: अभिनेता जॉन अब्राहम इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में शुमार हैं. एक्टर के लिए 2023 और 2024 काफी शानदार रहा है. अभिनेता को सुपरबाइक्स का बेहद शौक है. जॉन अब्राहम के पास सुजुकी हायाबुसा, डुकाटी पनिगेल वी4, समेत कई महंगी बाइक्स है. इस बीच अब अभिनेता अपने फैस को शानदार तोहफा दिया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है.

फैन को दिया शानदार तोहफा

@TheJohnAbraham Sir Gifted Me This Premium Italian Riding Shoes On My Bday Worth Of 22 K Thank You So Much Sir #birthdaygift #johnabraham #birthday #viral #Trending #Bollywood #bikelife #italian pic.twitter.com/9PLdyengaj

