कमल हासन के साथ ये साउथ एक्टर बनेगा kalki 2898 AD में खलनायक, पोस्टर जारी कर मेकर्स ने दिया सप्राइज

नई दिल्ली: Kalki 2898 AD Cameo: कल्कि 2898 AD का बज सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है. प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर फैंस जाने कब से इंतजार में बैठे थे. फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन के आलावा और भी कई बड़े स्टार्स का कैमियो देखने के उम्मीद है. वहीं फिल्म भी आज यानि 27 जून को थिएटर्स में रिलीज कर दी गई है. रिलीज से महज कुछ घंटे पहले मेकर्स ने फिल्म से एक और एक्टर का लुक रिवील कर दिया है जिसे देखकर फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कौन है वो एक्टर?

नए किरदार से मेकर्स ने उठाया पर्दा

फिल्म की रिलीज से महीनों पहले ही इंटरनेट पर इसकी चर्चा होने लगी थी. ट्रेलर के सामने आने के बाद पता चला था कि प्रभास भैरव नाम के किरदार की भुमिका निभाने वाले हैं वहीं दिपिका पादुकोण सुमति को रोल प्ले करने वाली हैं. वहीं अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा के रूप में देखा जा सकता है. इनके अलावा कमल हासन भी फिल्म खलनायक भूमिका में नजर आने वाले हैं. अब मेकर्स ने फिल्म के और किरदार से पर्दा उठा दिया है. जिसका पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

The king is back #DulquerSalmaan makes his grand return to films with the highly anticipated #Kalki2898AD !!

Kerala FDFS Starts 9AM @dulQuer #Prabhas #NagAshwin pic.twitter.com/k7VuzHdMrO

— Abu John Kurishingal (@Abu_John_K) June 27, 2024