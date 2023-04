अनुष्का शर्मा का करियर बर्बाद करना चाहते थे करण जौहर, विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड को बताया 'गटर'

नई दिल्ली Anushka Sharma Career Ruined Video: फिल्म मेकर करण जौहर का थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में करण ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने अनुष्का शर्मा के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी. करण ने बताया कि आदित्य चोपड़ा से कहा था कि फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में उन साइन न करें. करण इस फिल्म में सोनम कपूर को लेना चाहते थे. इस वीडियो पर फिल्म मेकर अग्निहोत्री और फिल्म एडिटर अपूर्वा असरानी ने अपना रिएक्शन दिया है.

जब करण ने अनुष्का का करियर बर्बाद करना चाहा

करण जौहर ने साल 2016 में एक इवेंट के दौरान कहा था कि उन्होंने आदित्य चोपड़ा से कहा था कि वह अनुष्का शर्मा को रब ने बना दी जोड़ी में कास्ट न करें. वह इस फिल्म में किसी को कास्ट करना चाहते थे. लेकिन आदित्य ने करण की सुनी नहीं. वहीं अब करण का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. कई लोगों ने करण पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

अपूर्वा असरानी ने कही ये बात

'I totally wanted to murder Anushka Sharma's career' - Karan Johar confesses to Rajeev Masand & Anupama Chopra in 2016. Said in jest, I'm sure, but still a worthy point in the raging insider-outsider debate. pic.twitter.com/8JNLp8Kyud

करण जौहर के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अपूर्वा असरानी ने लिखा- मैं पूरी तरह से अनुष्का शर्मा का करियर का मर्डर करना चाहता था. करण जौहर ने साल 2016 में राजीव मसंद और अनुपमा चोपड़ा को सामने ये कबूल किया था. मजाक में कहा, मुझे यकीन है, लेकिन अबी भी आउटसाइडर-इनसाइडर की बहस में एक वर्थी पॉइंट है.

विवेक अग्निहोत्री ने दिया ये रिएक्शन

Someone’s only hobby is to make or break careers. If Bollywood is in gutter, it’s because of some people’s dirty ‘backroom’ politics against talented outsiders. https://t.co/GNPRjiW5ry

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 6, 2023