'एक शहर जो कभी सोता नहीं', न्यूयोर्क टाइम्स स्क्वायर पर दिखा मैरी क्रिसमस का शानदार ट्रेलर

नई दिल्ली: Merry Christmas: कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. फिल्म को क्रिटिक की तरफ से मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहे हैं. इस बीच खबर आई है कि फिल्म के ट्रेलर को 'न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर' पर शेयर किया गया है. मैरी क्रिसमस की टीम के लिए ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है.

न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर दिखा ट्रेलर

कैटरीना कैफ की शानदार एक्टिंग से सजी फिल्म 'मेरी क्रिसमस’ पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है. बीते दिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी यूजर ने 'न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर' का एक टाइमलैप्स वाला वीडियो पोस्ट किया. उस क्लिप में 'मेरी क्रिसमस' का ट्रेलर दिखाया जा रहा था. यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'एक शहर जो कभी सोता नहीं है, उस शहर में श्रीराम राघवन की फिल्म 'मेरी क्रिसमस’ के ट्रेलर से रौशन हो रहा है.'

MERRY CHRISTMAS directed by sriram raghavan and starring katrina kaif and vijay sethupathi made it to the city that never sleeps, new york city! the trailer is being shown at times square. #merrychristmas #vijaysethupathi #katrinakaif pic.twitter.com/KKqUdW3ELu

— ᵒᶻᶻʸ ⚡️ (@kardemommeee) January 14, 2024