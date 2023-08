सीरीज 'बंबई मेरी जान' का जल्द होगा प्रीमियर, ये स्टार धूम मचाते आएंगे नजर

नई दिल्ली:Bombay Meri Jaan: प्राइम वीडियो की अपकमिंग क्राइम ड्रामा सीरीज़ बंबई मेरी जान का जल्द होगा प्रीमियर, के के मेनन के साथ अमायरा दस्तूर भी आएंगी नजर. कुछ दिन पहले ही टीम ने फिल्म की शूटिंग को पूरा किया है. वहीं फैंस भी सीरीज के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. सीरीज को 10 एपिसोड के साथ रिलीज किया जा रहा है.

प्राइम वीडियो ने हाल ही में अपनी अपकमिंग क्राइम ड्रामा, बंबई मेरी जान के जल्द ही प्रीमियर होने का एलान किया है. 10 एपिसोड की इस अमेज़ॅन ओरिजिनल सीरीज़ का प्रीमियर विशेष रूप से भारत और 240 देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर होगा.

the edge of your seat was made for a story like this!#BambaiMeriJaanOnPrime, new series, coming soon @kaykaymenon02 @avinashtiw85 @Kritika_Kamra #NiveditaBhattacharya @AmyraDastur93 #SaurabhSachdeva @jitin0804 #NawabShah @VivanBhathena @ShujaatSaudagar @RensilDSilva… pic.twitter.com/yIqD60kpJp

— prime video IN (@PrimeVideoIN) August 22, 2023