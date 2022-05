KGF Chaptrer 2 BO Collection: यश के नाम हुआ एक और रिकॉर्ड, 400 करोड़ के लिए पकड़ी रफ्तार

नई दिल्ली: इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबां तक बस फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' की ही चर्चा हो रही है. हर शख्स कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की दमदार एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. वहीं, फिल्म लगातार सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. सुपरस्टार यश की आंधी अपने साथ सभी को उड़ाकर ले गई है.

सिनेमाघरों में आई 'केजीएफ चैप्टर 2' की सुनामी

फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा कामयाब रहा है और फिल्म ने पैन इंडिया जबरदस्त बिजनेस किया है. फिल्म अब भी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए तो यही कह सकते हैं कि इसकी रफ्तार इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली. गौरतलब है कि फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं.

सामने आए लेटेस्ट आंकड़े

अब यश की फिल्म ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है. फिल्म ने सलमान खान की 'बजरंगी भाईजान' और आमिर खान की 'सीक्रेट सुपरस्टार' को धूल चटा दी है.

Now, #KGF2 is the 3rd 2022 TN Grosser after 1. #Valimai and 2. #Beast

इसी के साथ ही केजीएफ चैप्टर 2 चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई. वहीं, हिन्दी वेल्ट का कलेक्शन भी सामने आ चुका है. फिल्म ने शनिवार को 7.25 करोड़ का कारोबार किया.

400 करोड़ के क्लब में शामिल होगी फिल्म

इसी के साथ मूवी ने सिर्फ हिंदी संस्कण में 360.31 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने कमाई की जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म जल्द 400 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली है.

#KGF2 continues its dominance... Metros and mass circuits fly high on [third] Sat, a trend that will reflect today [third Sun] as well as during #Eid holidays... Target ₹ 400 cr is within reach... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr. Total: ₹ 360.31 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/beA0SUoCQw

taran adarsh (@taran_adarsh) May 1, 2022