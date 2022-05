'KGF Chapter 2' एक्टर मोहन जुनेजा का निधन, लंबे वक्त से थे बीमार

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों के मशहूर एक्टर मोहन जुनेजा (Mohan Juneja) का निधन हो गया है. उन्हें हाल ही में 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' में देखा गया था. एक्टर इसके पहले भाग में भी नजर आए थे. इसी फिल्म से उन्हें दुनियाभर में खास लोकप्रियता हासिल हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर पिछले लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे. बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था. अब इलाज के दौरान ही मोहन ने 7 मई को दम तोड़ दिया.

सोशल मीडिया पर दी जा रही है मोहन को श्रद्धांजलि

अब उनके अचानक निधन की खबर से हर कोई हैरान है. पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है. वहीं, सोशल मीडिया पर एक्टर को श्रद्धांजलि दी जाने लगी है.

It's truly shocking to know that our beloved Monster uncle Mohan Juneja sir is no more

We miss you...Rest in peace sir. pic.twitter.com/9VZD3IkaBo

— K.G.F ANALYST (@KGFAnalyst) May 7, 2022