Laal Singh Chaddha Day 1 BO Collection: आमिर खान ने की धीमी शुरुआत, क्या फिल्म पर पड़ा बायकॉट का असर?

नई दिल्ली: आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को लेकर लंबे वक्त से अच्छा-बुरा हर तरह का प्रमोशन हुआ है. कई कारणों से फिल्म के बायकॉट की मांग भी उठी. इन सबके बावजूद फिल्म ने राखी के खास मौके पर 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दी. इसी के साथ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) भी बड़े पर्दे पर रिलीज की गई. दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. वहीं, अब 'लाल सिंह चड्ढा' का कारोबार सामने आ गया है.

Laal Singh Chaddha से थी शानदार कारोबार की उम्मीद

अद्वैत चंदन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लोगों की काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म पहले ही दिन कम से कम 15-17 करोड़ रुपये कमाने में सफल रहेगी. खासतौर पर ये अनुमान अक्षय कुमार संग भिड़ंत को देखकर भी लगाया जा रहा था, लेकिन फिल्म यहां तक भी नहीं पहुंच पाई. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है.

सिर्फ 12 करोड़ रुपये ही कमा पाई Aamir Khan की फिल्म

तरण आदर्श ने फिल्म की बहुत धीमी शुरुआत बताते हुए अपने एक ट्वीट में लिखा, 'लाल सिंह चड्ढा की पहले दिन बेहद धीमी शुरुआत ने सुस्त पड़ी इस इंडस्ट्री को और बीमार कर दिया है.

#LaalSinghChaddha is shockingly low on Day 1... The dull start has added to the woes of an ailing industry... Better at premium multiplexes, but mass circuits are weak... Needs to score big numbers from Fri-Sun to salvage the situation... Thu ₹ 12 cr. #India biz. *ALL* VERSIONS. pic.twitter.com/Wc015wWEr9

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 12, 2022