पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का हनी ट्रैप में किया इस्तेमाल, Ex आर्मी ऑफिसर पर भड़कीं हसिनाएं

नई दिल्ली:Pakisani Actresses Honey Trap: पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस अक्सर अपने लुक्स को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. लेकिन इस बार पाकिस्तानी एक्ट्रेस लुक्स या फिल्म को लेकर नहीं बल्कि हनी ट्रैप मामले को लेकर सुर्खियों में बनी हुी हैं. दरअसल पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर ने दावा किया है कि मिलिट्री द्वारा कई एक्ट्रेस का हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आदिल रजा ने पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस का नाम लिया है. आदिल रजा ने अपने ब्लॉग में 4 एक्ट्रेस का नाम लिया हैं. आइए जानते हैं उन एक्ट्रेस के बारे में.

इशारों में बताया नाम

आदिल रजा ने एक्ट्रेस का नाम इशारों में बताया हैं उन्होंने महिलाओं के नाम एमएच,एमके और एमसए करके बताया है. आदिल ऑनलाइन सामने आने के कुछ समय बाद उन्होंने अपने अकाउंट पर महविश हयात, माहिरा खान, सजल अली और कुबरा खान की फोटो शेयर करना शुरू किया.

सजल ने दिया जवाब

It is very sad that our country is becoming morally debased and ugly; character assassination is the worst form of humanity and sin.

— Sajal Ali (@Iamsajalali) January 2, 2023