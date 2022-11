सलमान खान को मिलेगी Y+ सुरक्षा, महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि बिश्नोई गैंग ने कथित तौर पर सलमान खान और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी.

सलमान खान को मिलेगी Y+ सुरक्षा

पिछले दिनों अभिनेता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. मालूम हो कि जेल में बंद बिश्नोई गैंग पर इस साल मई में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का आरोप है.

Maharashtra | Mumbai police to provide Y+ security cover to actor Salman Khan. The step has been taken by the state govt after the actor received a threat letter from Lawrence Bishnoi gang earlier: Maharashtra Police

