'मिर्जापुर' के मुन्ना भैया ने लगाई MLA की 'सेल', महाराष्ट्र के सियासी घमासान का बनाया मजाक

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट छाया हुआ है. शिवसेना के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने बगावती तेवर दिखाते हुए राज्य में सियासी उथल-पुथल मचा दी है. महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इन कठिन राजनीतिक हालात के बीच नेताओं और आम लोगों के अलावा अब मनोरंजन जगत के सितारे भी अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इसी कड़ी में मिर्जापुर फेम एक्टर दिव्येंदु शर्मा ने भी महाराष्ट्र की राजनीतिक आए इस तूफान पर अपने विचार साझा किए हैं.

अभिनेता ने ट्वीट कर मारा ताना

एक्टर ने बुधवार को नेताओं पर ताना मारते हुए एक ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में बिना किसी का नाम लिए लिखा- 'सेल...सेल...सेल...एमएलए ले लो...इन सो कोल्ड नेताओं के लिए राजनीति मजह एक पेशा है.'

SALE… SALE…SALE….

MLA lelooooooo

Politics is only a PROFESSION for these so called ‘leaders’

