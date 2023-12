Salaar: 'सालार' ट्रेलर में प्रभास की डायलॉग डिलीवरी का उड़ा मजाक, सोशल मीडिया पर बन रहे हैं मीम्स

नई दिल्ली: प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म सालार को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म सालार को प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है. ट्रेलर रिलीज के बाद से ह सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. खासकर प्रभास के इंग्लिश डायलॉग को लेकर ज्यादा मीम्स बन रहे हैं.

क्या है ट्रेलर

प्रभास के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में 1000 साल पहले खानसार जंगलों के खूखार डकैतों के बारे में दिखाया गया है. इसके अलावा दो दोस्तों के बीच दुश्मनी भी देखने को मिलेगी. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही लोगों का रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

मीम्स हो रहे हैं वायरल

आदिपुरुष के फ्लॉप होने के बाद प्रभास के लिए सालार किसी संजीवनी से कम नहीं हो सकती है. आदिपुरुष में प्रभास का श्री राम के किरदार को लोग अभी तक हजम नहीं कर पाए हैं. सालार का ट्रेलर जारी होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

डायलॉग को बताया क्रिंज

When you are drunk and asked to dub immediately right away #SalaarTrailer pic.twitter.com/gcWou02ED4

— Radoo(@Chandan_radoo) December 1, 2023