पाक एक्ट्रेस ने भारत की हार पर हार्दिक पांड्या की उड़ाई खिल्ली, तो यूजर्स ने साधा निशाना

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट का क्रेज सबसे ऊपर है. मैच में कोई जीतता है तो कोई हारता है. ऐसे में भारत-ऑस्ट्रेलिया की तीन मैचों की टी 20 सीरीज का दूसरा मैच मोहाली में आयोजित हुआ. वहीं हर तरफ भारत को ट्रोल किया जाने लगा. ऐसे में भारतीय प्लेयर हार्दिक पांड्या की पोस्ट पर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने ऐसा कमेंट कर दिया जिसके बाद ट्रोलर्स ने जमकर उन पर निशाना साधा.

We’ll learn. We’ll improve. A big thanks to all our fans for your support, always pic.twitter.com/yMSVCRkEBI

मोहाली में खेले गए पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. मैदान पर उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने 20 ओवर्स में 209 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. कंगारुओं की टीम ने हार नहीं मानी और पहले ही मैच में भारत को हराया. ऐसे में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी ने हार्दिक पांड्या के ट्वीट पर कमेंट कर दिया.

Please lose next match to Pakistan on 23rd October you will learn more from it

हार्दिक पांड्या ने टीम का हौंसला बढ़ाते हुए लिखा-हम सीखेंगे हम इंप्रूव करेंगे, सपोर्ट करने के लिए सभी फैंस का धन्यवाद. वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी ने पांड्या को लिखा-पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को होने वाले मैच में भी हार जाना, उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे.

Well Pakistan has learnt a lot from India when they lost matches against us and don't be worried Shinwari ji even on 23rd again we gonna teach more..... Don't ever even try to mock others the world is watching to hit back...

— (@Bathojuarun) September 21, 2022