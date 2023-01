Pathaan Controversy: 'बेशर्म रंग' विवाद पर किंग खान ने तोड़ी चुप्पी, दीपिका पादुकोण के लिए कही बड़ी बात

नई दिल्ली: Shah Rukh Khan on besharam rang: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करने जा रहे हैं. किंग खान मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पठान’ से वापसी कर रहे हैं. फैंस उनकी फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. ‘पठान’ की रिलीज में अब कुछ समय बाकी बचा हैं. इस बीच शाहरुख खान ने पहली बार अपनी फिल्म पर हो रही कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है.

‘बेशर्म रंग’ विवाद पर किया रिएक्ट

यशराज फिल्म ने शाहरुख खान के इंटरव्यू का एक वीडियो रिलीज किया है. इस वीडियो में शाहरुख खान खान पठान फिल्म और अपने को- एक्टर्स दीपिका और जॉन के बारे भी बात करते नजर आ रहे हैं. शाहरुख खान से जब ‘पठान’ में दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर पर अपनी राय देने को कहा गया तो किंग खान ने कहा, " बेशर्म रंग जैसे गाने के लिए आपको दीपिका के कद के किसी व्यक्ति की जरूरत है और फिर आप जानते हैं, एक्शन करने के लिए, जहां वह एक लड़के को अपने ऊपर खींचती है और उसे पीटती है क्या ही कहना. उनके साथ एक्शन करना काफी मुश्किल भी है. इस तरह का कॉम्बिनेशन केवल दीपिका जैसी स्टार्स में ही पाया जाता है.

एक्शन हीरो बनने का था सपना

शाहरुख फिल्म में अपने एक्शन हीरो के किरदार पर कहा कि 'मैं 32 साल पहले एक एक्शन हीरो बनने के लिए ही फिल्म इंडस्ट्री आया था, लेकिन मैं चूक गया. मुझे इसके बजाय एक रोमांटिक हीरो बना दिया गया.

King Khan’s 32-year-old dream comes true as he turns an action hero in Pathaan! Watch all the revelations of @iamsrk as he gears up for the release of his first out and out action film #Pathaan

You can’t miss this one! pic.twitter.com/QzRvEZZt3T

— Yash Raj Films (@yrf) January 18, 2023