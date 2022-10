नई दिल्ली: मण‍िरत्‍नम की 'पोन्‍न‍िय‍िन सेल्‍वन- पार्ट 1' बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही बॉक्‍स ऑफिस पर सब धुआं-धुआं कर दिया है. शुक्रवार को रिलीज हुई इस पीरियड फिल्‍म ने तीन दिनों में वर्ल्‍डवाइड 230 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्‍शन कर लिया है. इसी के साथ चियान विक्रम, ऐश्‍वर्या राय, कार्ति, जयम रवि और तृषा जैसे दिग्‍गजों से सजी यह फिल्‍म सबसे जल्‍दी 200 करोड़ कमाने वाली तमिल फिल्‍म भी बन गई है.

फिल्म ने कमाए इतने करोड़ रुपये

इसके निर्माताओं ने सोमवार को ये घोषणा की है. मणिरत्नम ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'आगे बढ़ रहे हैं और इतिहास बना रहे हैं! हम अपने उन सभी दर्शकों का दिल से आभार प्रकट करते हैं, जो हम पर प्यार बरसा रहे हैं! अपने आस-पास के सिनेमाघरों में पीएस1 देखें'! बता दें कि यह फिल्म देश में अब तक की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है.

'पोन्‍न‍िय‍िन सेल्‍वन- पार्ट 1' ने रचा इतिहास

फिल्म ने पहले ही दिन दुनिया भर में 80 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. पोन्नियिन सेलवन 1 से मेकर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं.

'PS1' ROARS: MASSIVE WEEKEND BIZ... #ManiRatnam's #PS1 packs a humongous amount *worldwide* in its *opening weekend*... OFFICIAL POSTER... *All languages*.#LycaProductions #MadrasTalkies #AshishSingh #JayantilalGada #PENStudios pic.twitter.com/Yy2TFrT6NN

taran adarsh (@taran_adarsh) October 3, 2022