Adipurush Trailer leaked: 'आदिपुरुष' के मेकर्स को तगड़ा झटका, ट्रेलर रिलीज से पहले हुआ लीक

नई दिल्ली: Adipurush Trailer leaked: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन की आने वाली फिल्म 'आदिपुरुष' इस समय लाइम लाइट में है. आज मंगलवार यानी 9 मई को 'आदिपुरुष' (Adipurush) फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म का ट्रेलर लीक हो चुका है. फिल्म के मेकर्स इस से काफी दुखी हैं, वहीं प्रभास बहुत गुस्से में हैं. एक्टर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है.

ट्रेलर हुआ लीक

9 मई को फिल्म 'आदिपुरुष' का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, पर पहले ही ट्विटर पर प्रभास स्टारर फिल्म'आदिपुरुष' का ट्रेलर लीक हो गया है. सोशल मीडिया पर एक शख्स ने फिल्म के इस ट्रेलर के वीडियो को शेयर किया था. इस वीडियो में आप 'आदिपुरुष' के ट्रेलर को देख सकते थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है. 2 मिनट 14 सेकेंड के इस वीडियो में आपको आदिपुरुष फिल्म की इस पूरी स्टार कास्ट देखने को मिल जाती.

मेकर्स को झटका

रिलीज से पहले ही फिल्म पर कई विवाद हो चुके हैं.वहीं अब 'आदिपुरुष' के ट्रेलर का इस तरह से लीक हो जाने से मेकर्स काफी निराश हैं. पूरी टीम फिल्म को हर हाल में हिट कराना चाहती है.

#AdipurushTrailer trailer is much better thn teaser.. Hindi mein atleast 200cr is confirmed pic.twitter.com/DsMh55wT85

— Sumit (@Iamsrkknight) May 8, 2023