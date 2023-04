Salaar Release Date: प्रभास ने फैंस को दिया एक और तोहफा, इस दिन रिलीज होने जा रही है 'सालार'

नई दिल्ली:Salaar Release Date: 2023 में कई फिल्में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. प्रभास ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर अपडेट दी है. कुछ समय पहले ही सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदिपुरुष की रिलीज डेट का खुलासा किया था, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब एक और बड़ी फिल्म की रिलीज डेट का प्रभास ने ऐलान कर दिया है.

सोशल मीडिया वीडियो को पोस्ट किया गया है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है, 'सबसे ज्यादा वायलेंट शख्स जल्द ही 28 सितंबर, 2023 को आपके होश उड़ाने के लिए पूरे पैकेज के साथ आ रहा है.' फिल्म की रिलीज डेट सामने आते ही प्रभास के फैंस खपशू झूम उठे हैं. फिल्म में लीड रोल में प्रभास औरट श्रुति हासन नजर आएंगी.

प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही फिल्म

फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील कर रहे हैं. कुछ दिन पहले ही एक्टर प्रभास के फैंस को खुशखबरी मिली थी की प्रशांत नील के साथ प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'सालार' के ओवरसीज राइट्स सबसे ज्यादा कीमत में बिक चुके हैं.

