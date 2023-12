Bigg Boss 17: शो के मेकर्स पर बिफरे प्रिंस नरूला, कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ को लेकर बोली ये बात

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: कलर्स के पॉप्युलर शो में हाल ही में एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री देखी गई. ये एंट्री मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान ने ली. आयशा खान ने शो में आने से पहले मुनव्वर को लेकर कई खुलासे किये थे. इन सब के बीच प्रिंस नरूला ने आयशा की एंट्री और मुनव्वर पर अपने रिएक्शन दिया है.

प्रिंस नरूला ने दिया रिएक्शन

दरअसल हाल ही में मेकर्स ने शो में मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट इनवाइट किया। आयशा खान ने शो में आने से पहले मुनव्वर पर कई तरह के आरोप लगाए थे. अब इसपर प्रिंस नरूला का गुस्सा फुट पड़ा है. प्रिंस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, फिर बोलते हैं बिग बॉस इस बार इतना अच्छा क्यों जा रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ का मजाक बना दोगे तो कौन खेलेगा, जो खेल रहे थे विकास मुनव्वर और अभिषेक उनकी धज्जिया उदा दी फिर कह रहे खेलो. एक्टर आगे कहते हैं, पिछले कुछ सीजन से लोगों की पर्सनल लाइफ का मजाक बना के रख दिया है. कोई आम इंसान इससे डिप्रेशन में जा सकता है गलत कदम उठा सकता है.'

#BiggBoss9 winner #PrinceNarula comes in support of #MunawarFaruqui and blasts on makers for using someone's pereonal life as source of TRP. He adds doing all this can send anyone into depression pic.twitter.com/Ruc3xIafdk

— The Khabri (@TheKhabriTweets) December 21, 2023