मस्जिद में गाते थे प्रियंका चोपड़ा के पिता, सोशल मीडिया यूजर्स ने कर डाला ट्रोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) आज ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का जादू जितना हिन्दी सिनेमा में दिखाया है, उतना ही हॉलीवुड में भी बिखेरा है. कुछ दिन पहले ही प्रियंका की बायोग्राफी 'अनफिनिश्ड' (Unfinished) रिलीज हुई है, जिसे लेकर इन दिनों काफी चर्चा है. अब इसी दौरान प्रियंका मशहूर अभिनेत्री ओपरा विनफ्रे (Oprah Winfrey) के एक स्पेशल इंटरव्यू सीरीज 'सुपर सोल' में पहुंची हैं, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी भी काफी बाते कीं.

सभी धर्मों के बारे में जानती हैं प्रियंका

प्रियंका ने यहां सभी धर्मों को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, "मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूं इसलिए मुझे इसाई धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें पता हैं. बचपन से ही मेरी दोस्ती इसाईयों के साथ रही है. इसके अलावा मेरे पिता मस्जिद में गाते थे और जाहिर है कि किसी वजह से मुझे इस्लाम धर्म के बार में भी काफी कुछ पता है."

हिन्दू रीति-रिवाजों से करती हूं पूजा

प्रियंका ने आगे कहा, "हमारा एक हिन्दू परिवार है. ऐसे में मैं हिन्दू रीति-रिवाजों से पूजा करती हूं. मेरे घर में एक मंदिर भी बना हुआ है."

प्रियंका ने कहा, "आध्यात्मिकता भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते."

यूजर्स करने लगे ट्रोल

मस्जिद में पिता के गाना गाने वाले खुलासे ने प्रियंका को मुसीबत में डाल दिया है. सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें इस बात के लिए ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है. लोगों को उनकी यह बात नहीं समझ आ रही कि उनके पिता के मस्जिद में गाना गाने से वह कैसे इस्लाम के बारे में इतना कुछ जान गईं? या फिर क्या उन्हें इससे पहले इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था?

यूजर ने इस तरह बनाया मजाक

एक सोशल मीडिया यूजर ने प्रियंका के इसी तर्क का मजाक बनाते हुए लिखा, 'प्यारी प्रियंका चोपड़ा मस्जिद में गाने से कैसे इस्लाम के प्रति जागरुकता आती है?

Dear @priyankachopra

How is singing in a mosque makes one aware of Islam? Do many years in India didn't let you know about muslims around you? By this logic- my dad argues cases in court so I am aware of the law. #PriyankaChopra #Oprah pic.twitter.com/gDbVG5aZT1

— Chayan Sarkar (@chayansarkar87) March 20, 2021