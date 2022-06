SYL Song: यूट्यूब ने हटाया गया सिद्धू मूसेवाला का आखिरी गाना, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली: SYL Song: पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) को लेकर फिर से बड़ी खबर सामने आई है. उनका हाल ही में रिलीज हुआ आखिरी सॉन्ग एसवाईएल (SYL) को यूट्यूब से हटा दिया गया है. मीडिया रिपोट्स की मानें तो, सरकार ने कानूनी शिकायत मिलने के बाद इसे यूट्यूब से हटाया है. मूसेवाला की मौत के बाद इस गीत को उनके आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट से रिलीज किया गया था. हालांकि रिलीज होते ही ये गाना विवादों में घिर गया.

SYL को यूट्यूब से हटा दिया गया है

गायक ने अपने आखिरी सॉन्ग में कई विवादित मुद्दों को हाइलाइट किया है. उनका आखिरी गाना SYL पिछले दिनों रिलीज के बाद से ही इंटरनेट पर छाया हुआ है. एक तरफ रिलीज होते ही 'एसवायएल' सॉन्ग ने उनकी यादों को ताजा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गाने के कारण मूसेवाला का नाम फिर से विवाद में घिर गया है.

सिंगर ने गाने में कई विवादित मुद्दों को उठाया है

गाने में दिवंगत पंजाबी सिंगर ने कई विवादित मुद्दों को उठाया है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है.

दरअसल, सिद्धू मूसेवाला ने अपने लास्ट सॉन्ग में पंजाब और हरियाणा के बीच एसवायएल (सतलुज-यमुना लिंक) के मुद्दे को हाई लाइट किया है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों के बीच बहुत तनाव रहता है.

नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है SYL

इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन और लाल किले का भी मुद्दा उठाया है. गाने को अब तक 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. अब यूट्यूब ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. SYL गाना सर्च करने पर this content is not available on this country domain लिखा आ रहा है.

