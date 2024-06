नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह शामिल होंगे Rajinikanth, दिल्ली के लिए रवाना हुए एक्टर ने जताई खुशी

नई दिल्ली: Rajinikanth: सुपरस्टार रजनीकांत 9 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चेन्नई से नई दिल्ली के लिए निकल चुके हैं. मीडिया से बात करते हुए साउथ सुपरस्टार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र ने एक स्वस्थ संकेत दिया है.

शपथ ग्रहण का बनेंगे हिस्सा

Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth leaves for Delhi to attend the swearing-in ceremony of PM-designate Narendra Modi.

He says, "Narendra Modi will be sworn in as PM consecutively for the third time. This is a very big achievement. My wishes to him. People have also elected a… pic.twitter.com/ENxlk3I440

