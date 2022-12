Mrs Chatterjee Vs Norway: 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में दिखा सादगी अंदाज, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

Mrs Chatterjee Vs Norway First Look: 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' फिल्म से रानी मुखर्जी का फर्स्ट लुक जारी किया गया है. पोस्टर में रानी मुखर्जी बेहद सादगी में नजर आ रही हैं.