Watch VIDEO: कनाडा के रैपर ड्रेक भी बारिश से परेशान, घर में घुसा पानी

नई दिल्ली: बारिश न होने के कारण जहां एक ओर दिल्ली के लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं कनाडा की बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है. दरअसल, कनाडा के टोरंटों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं. ऐसे में आम से लेकर खास तक हर शख्स बेहद परेशान है. यहां तक लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुसने लगा है. इसी बीच अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मशहूर ग्लोबल रैपर ड्रेक के घर का घर भी बारिश के पानी से सुरक्षित नहीं रह पाया है.

रैपर ने शेयर किया वीडियो

सिंगर-रैपर ड्रेक ने कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर अपने घर का एक वीडियो शेयर किया है. यहां उन्होंने दिखाया है कि उनके घर के अंदर किस से बारिश का पानी भर चुका है और वह इस बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

Drake’s mansion looks to have been flooded via his IG Story pic.twitter.com/uzHnExgToB

