Roadies 18 Winner: नंदिनी और आशीष भाटिया बने विनर, पहली बार दो कंटेस्टेंट के सिर सजा जीत का ताज

नई दिल्ली: Roadies 18 Winner: आखिरकार 10 जून को एमटीवी के पॉपुलर रियालिटी शो 'रोडीज' के 18वें सीजन का विनर मिल गया. करीब तीन महीने तक चली कड़ी टक्कर में इस सीजन की ट्रॉफी आशीष भाटिया और नंदिनी को मिली. बता दें कि ये पहला मौका है जब रोडीज की एक नहीं, बल्कि दो विनर मिले हैं. नंदिनी और आशीष भाटिया ट्रॉफी और 10 लाख के कैश प्राइज के अलावा कुछ गिफ्ट हैंपर्स भी मिले.

सोनू सूद के होस्टिंग वाले की इस सीजन की पूरी शूटिंग साउथ अफ्रीका में हुई थी. फिनाले में केविन अलमासिफ- मूस जट्टाना, युक्ति अरोड़ा- जसवंत बोपन्ना, गौरव अलघ- सिमी तलसानिया और आशीष भाटिया और नंदिन के बीच खिताबी मुकाबला था. सभी फाइलिस्ट को चार स्टेज पार कर ट्रोफी के पास पहुंचा था. इस दौरान कई सरप्राइज करने वाले ट्विस्ट और टर्न भी आए.

इस सीजन को बिल्कुल नए फॉर्मेट के साथ शूट किया गया था. इससे जोड़ीदार का कॉन्सेप्ट लाया गया. इसमें नए कॉन्टेस्ट को रोडीज के पूर्व कंटेस्टेंट्स के साथ टीम बनानी थी.

