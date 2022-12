Sajid Khan Evicted: 'बिग बॉस' के घर में खत्म हुआ साजिद खान का सफर, हुए एविक्ट!

नई दिल्ली: Bigg Boss 16 Sajid Khan Evicted: वीकेंड के वार में सलमान खान न केवल घरवालों की क्लास लगाते हैं, बल्कि एक कंटेस्टेंट को बेघर भी होना पड़ता है. खबरों की माने तो इस वीकेंड के वार में साजिद खान का सफर शो में खत्म होने वाला है. 'द खबरी' की रिपोर्ट के अनुसार, साजिद खान बिग बॉस हाउस से इस सप्ताह बाहर हो जाएंगे.

साजिद खान हुए बेघर

Exclusive And Confirmed #SajidKhan Has Been Eliminated from The House

Retweeet If Happy

— The Khabri (@TheKhabriTweets) December 16, 2022