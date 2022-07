क्या वाकई सलमान खान को है जान का खतरा? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया वेपन लाइसेंस

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan)पिछले काफी समय से गैंगस्टर के निशाने पर हैं. हाल ही में गैंगस्टर बिश्नोई ने पुलिस को बताया था कि एक्टर को मारने का प्लान बनाया गया था. लेकिन किसी कारण यह प्लान सफल नहीं रहा. कुछ समय पहले सलमान खान के पिता सलीम खान को एक लेटर मिला था. उस लेटर में सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसी बीच सलमान खान ने अपनी सुरक्षा को लेकर वेपन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है. आइए जानते हैं हैं क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड भाईजान सलमान खान पिछले काफी समय से अपनी सुरक्षा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. क्योंकि काफी समय से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान की हत्या का प्लान बनाया था.

#UPDATE | Actor Salman Khan applied for a weapon license for self-protection at the Mumbai CP office, after he recently received a threat letter: Mumbai Police

