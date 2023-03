Samantha Ruth Prabhu ने 'कुशी' शूटिंग की शुरू, विजय देवरकोंडा ने सेट पर एक्ट्रेस को दिया ये बड़ा सरप्राइज

नई दिल्ली: सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu)अपनी आने वाली फिल्म 'कुशी'(Kushi) को लेकर खबरों में छाई हैं. बीते दिनों एक्ट्रेस काफी बीमार पड़ गईं थी, जिस कारण फिल्म की शूटिंग में देर हो रही थी. फैंस अभिनेत्री से फिल्म से जुड़ी अपडेट लगातार मांग रहे थे. अब दर्शकों के लिए खुशखबरी सामने आई है. अभिनेत्री ने रोमांटिक तेलगू फिल्म'कुशी' की टीम को ज्वाइन कर लिया है.टीम ने सेट पर एक्ट्रेस का जोरदार स्वागत किया.

समांथा को मिला सरप्राइज

फिल्म के सेट पर पहुंचकर समांथा ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. बीते दिन आठ मार्च यानी वुमन डे वाले दिन एक्ट्रेस ने हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है. टीम ने भी उनका शानदार तरीके से वैलकम किया. विजय देवरकोंडा, निर्देशक शिव निर्वाण और टीम ने समांथा का केक के साथ स्वागत किया.

समांथा ने इंडस्ट्री में पूरे किए 13 साल

'कुशी'की टीम ने सेट पर सामंथा का धूम धाम से वैलकम किया. हाल में ही एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री में 13 साल पूरे किए, उसका जश्न भी मनाया गया. निर्देशक और निर्माताओं ने सेट से सामंथा की कुछ तस्वीरें शेयर की.

The Fighter @Samanthaprabhu2 is back to #Kushi sets@TheDeverakonda @MythriOfficial @HeshamAWMusic musical

Everything is going to be beautiful pic.twitter.com/TL1VSapWDU

— Shiva Nirvana (@ShivaNirvana) March 8, 2023