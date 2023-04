कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती देख सामंथा रुथ प्रभु ने मारा यू टर्न, बोली- 'मैंने नागा Naga Chaitanya के अफेयर पर...'

नई दिल्ली:Samantha Ruth Prabhu: साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) पति नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) से तलाक लेकर अलग हो चुकी हैं. पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि सामंथा से अलग होने के बाद नागा चैतन्य एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला (Sobhita Dhulipala) को डेट कर रहे हैं. हाल में दोनों की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. खबरें आईं कि सामंथा ने नागा चैतन्य और शोभिता के रूमर्ड रिलेशनशिप पर कमेंट किया है, लेकिन इन खबरों पर एक्ट्रेस ने विराम लगा दिया है.

समांथा ने किया था कमेंट

हाल में खबर आई थी कि सामंथा रुथ प्रभु ने एक इवेंट में एक्स हसबैंड नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला के रूमर्ड रिलेशनशिप पर तीखा कमेंट किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा ने कहा है कि, 'मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ रिश्ते में है. जो लोग प्यार की वैल्यू नहीं जानते हैं, वो कितने भी लोगों को डेट करें, उनकी आंखों में आंसू ही आएंगे. कम से कम उस लड़की को तो खुश रहना चाहिए. अगर वो अपना व्यवहार बदल लेता है और लड़की को चोट पहुंचाए बिना उसकी केयर करते हैं, तो ये सभी के लिए अच्छा होगा.'

खबरों को समांथा ने बताया गलत

अब इस खबर को समांथा ने सिरे से नकार दिया है. सामंथा रुथ प्रभु ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, 'मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है'.

I never said this!! https://t.co/z3k2sTDqu7

— Samantha (@Samanthaprabhu2) April 4, 2023