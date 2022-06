Samrat Prithviraj BO Collection Day 5: पांच दिनों में 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई अक्षय कुमार की फिल्म, शो भी हुए कैंसिल

नई दिल्ली: Samrat Prithviraj Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इस बार दर्शकों का इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाए. उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज (Samrat Prithviraj)' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बेस्ड अक्षय की फिल्म की ओपनिंग काफी सुस्त रही थी, लेकिन फिल्म ने कमाई के मामले में वीकेंड पर थोड़ी रफ्तार पकड़ी थी.

फिल्म ने अब तक कमाए सिर्फ इतने करोड़

हालांकि अब हर गुजरते दिन के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढेर होती जा रही है. फिल्म के कलेक्शन में लगातार हो रही भारी गिरावट निराश करने वाली है. हैरान करने वाली बात यह है कि फिल्म अपनी रिलीज के पांचवें दिन भी 50 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'सम्राट पृथ्वीराज' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

स्क्रीनिंग को किया जा रहा है कम

फिल्म ने मंगलवार को 4.25 करोड़ का कारोबार किया. इसी के साथ 'सम्राट पृथ्वीराज' ने अब तक 48.65 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. ओपनिंग डे पर अक्षय की फिल्म ने 10.70 करोड़ के कलेक्शन के साथ अपना खाता खोला था.

#SamratPrithviraj continues its downward trend... Trending is extremely weak, there's zilch hope to cover lost ground on weekdays or next weekend...Fri 10.70 cr, Sat 12.60 cr, Sun 16.10 cr, Mon 5 cr, Tue 4.25 cr. Total: ₹ 48.65 cr. #India biz. pic.twitter.com/hMYsKqP6hn

taran adarsh (@taran_adarsh) June 8, 2022