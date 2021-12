एग्जाम में सैफ-करीना के बेटे पर सवाल करना स्कूल को पड़ा भारी, शिक्षा अधिकारी ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के नन्हें नवाब तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) जब से पैदा हुए हैं, तब से ही वह अपनी क्यूटनेस के कारण चर्चा में बने रहते हैं. आलम ये है कि अगर तैमूर कहीं दिख जाए तो पैपराजी सैफ-करीना को छोड़कर तैमूर की फोटोज क्लिक करना शुरू कर देते हैं. अब तैमूर के नाम का इस्तेमाल करने की वजह से एक स्कूल मुसीबत में फंस गया है.

मध्य प्रदेश के स्कूल ने किया सवाल

दरअसल, तैमूर को लेकर एक ऐसा मामला हाल ही में सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. मध्य प्रदेश के खंडावा में स्थित एक स्कूल में सामान्य ज्ञान की परीक्षा के दौरान करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का पूरा नाम पूछा गया है. इस सवाल को देखकर अब न सिर्फ स्कूल के बच्चों का सिर चकरा गया, बल्कि उनके पेरेंट्स भी दंग रह गए.

शिक्षक अधिकारी ने भेजा नोटिस

परीक्षा में ऐसा सवाल देख पेरेंट्स और पालक शिक्षा संघ ने इस बात की शिकायत शिक्षा विभाग में कर डाली है. लोगों का कहना है कि इस तरह के सवाल भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं.

A private school in Khandwa asked the name of film actor Kareena Kapoor Khan and Saif Ali Khan's son in the examination paper of class 6th. The DEO said a show cause notice will be issued to the school @ndtv @ndtvindia @GargiRawat @manishndtv pic.twitter.com/YkERwGYeMB

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 24, 2021