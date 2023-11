Dunki Movie: कैसे फ्री में देख सकते हैं 'डंकी'? शाहरुख खान ने खुद बताई ये ट्रिक

Ask SRK Session: सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'डंकी' (Dunki) जल्द ही रिलीज होने के लिए तैयार है. यह इस साल रिलीज होने वाली किंग खान की तीसरी फिल्म होगी. इससे पहले इसी साल उनकी 'पठान' और 'जवान' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल कर चुकी है. अब उनकी 'डंकी' का भी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले शाहरुख ने AskSRK का सेशन रखा. इस दौरान उनके चाहने वालों ने उनसे खूब सवाल किए. इसी दौरान शाहरुख ने बताया कि कैसे उनकी फिल्म फ्री में देखी जा सकती है.

फैन ने पूछा शाहरुख से यह सवाल

दरअसलस, इस समय शाहरुख अपनी फिल्म 'डंकी' का काफी प्रमोशन कर रहे हैं. अपनी फिल्म का प्रचार करने के साथ-साथ किंग खान फैंस से भी जमकर बातचीत कर रहे हैं. AskSRK सेशन में शाहरुख खान अपने ही मजेदार अंदाज में यूजर्स के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान एक फैन ने शाहरुख से पूछा, 'थिएटर में जाने के लिए कोई डंकी तरीका (अवैध तौर पर बिना टिकट) है क्या?' शाहरुख ने फैन को इसका भी तरीका बताते हुए बहुत दिलचस्प जवाब दिया.

शाहरुख खान ने बताई ये ट्रिक

किंग खान ने लिखा, 'जब मैं छोटा था तो प्रोजेक्शनिस्ट को पटा लेता था और फिल्में देखता था. ये कर सकते हो तुम, शायद तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन किसी से कहना नहीं कि यह मैंने तुम्हें बताया है. ये हमारा सीक्रेट है.'

I used to patao the projectionist when I was young and wanted to watch films. Try it…it may work perhaps. But don’t tell anyone I told u this. It’s our secret. #Dunki https://t.co/YD0E0HmL7s

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 22, 2023