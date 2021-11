फिर नया होगा शाहिद कपूर का अंदाज, शुरू की अगली फिल्म की शूटिंग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने पिछले कुछ सालों में साबित कर दिया है कि वह किसी भी तरह की भूमिका को बखूबी पर्दे पर उतार सकते हैं. वहीं, फैंस भी उनकी हर फिल्म को लेकर काफी उत्साहित होने लगे हैं. इसका कारण यह भी कि इन दिनों शाहिद अपने किरदारों के साथ काफी प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे में अब वह अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए हैं.

शाहिद ने शुरू की शूटिंग

शाहिद कपूर ने शुक्रवार को फिल्मकार अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) के निर्देशन में बन रही अगली अनटाइल्ड फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. जल्द ही एक्टर की इस फिल्म का टाइटल तय कर लिया जाएगा. यह पहला मौका है जब शाहिद और अली अब्बास जफर किसी फिल्म के लिए साथ काम कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक क्राइम-एक्शन फिल्म होगी.

अली अब्बास जफर संग शेयर की फोटो

शाहिद कपूर अपनी इस फिल्म की शूटिंग की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर अली के साथ एक तस्वीर शेयर की है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'पहला दिन, खून, अपराध और बहुत सारा एक्शन... अली जफर अब्बास तैयार रहें.'

Blood... Crime ... And lots of action... Here we go ... @aliabbaszafar better get your game face on! pic.twitter.com/yM3nLppY6A

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) November 12, 2021