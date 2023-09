आस्क मी सेशन के दौरान Jawan के 'गर्ल गैंग' को लेकर फैन ने पूछा अटपटा सवाल, Shahrukh Khan का मजेदार जवाब जीत लेगा दिल

नई दिल्ली: Shahrukh Khan: शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का जलवा कायम है. फिल्म 3 दिन पहले रिलीज हुई हैं और हर दिन रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने तीन दिनों नें 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया हैं. वहीं दूसरी तरफ फैंस सोशल मीडिया पर भी 'जवान' ट्रेंड कर रही हैं. इसी बीच एक फैन ने शाहरुख खान से फिल्म में नजर आने वाली ढेर सारी हीरोइन्स को लेकर सवाल किया, तो देखिए एक्टर ने क्या जवाब दिया.

सम्मान करने की दी सलाह

शाहरुख खान ने 'जवान' को मिल रहे बेशुमार प्यार के लिए अपने फैंस को शुक्रिया अदा किया और सोशल मीडिया पर उनसे बात की हैं. एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए जब एक फैन ने सवाल किया- इतनी लड़कियां क्यों हैं सर फिल्म में? इस पर शाहरुख खान ने उसे मां-बेटियों का सम्मान करने की सलाह दे दी.

किंग खान ने दिया जवाब

Yeh sab kyun ginn raha hai… mere looks ginn na!! Keep love and respect in your heart and maa aur beti ka samman karo….aur aage badho! https://t.co/Gb8dC0fYr1

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 9, 2023