'बड़े मियां छोटे मियां' में इस साउथ एक्टर की हुई एंट्री, विलेन का निभाएंगे किरदार

नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का कई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं. उन्होंने हाल में अपनी फिल्म 'छत्रपति शिवाजी महाराज' का फर्स्ट लुक जारी किया था. इस बीच एक्टर ने अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जरूरी अपडेट शेयर की हैं. अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' में साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj sukumaran) की धमाकेदार एंट्री की है. फिल्म में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) भी नजर आएंगे.

अक्षय कुमार ने किया स्वागत

अक्षय कुमार ने आज इसकी जानकारी दी है, एक ट्वीट करते हुए अक्षय कुमार ने साउथ स्टार का वेलकम फिल्म सेट पर स्वागत किया है. एक्टर ने ट्वीट किया, 'बड़े मियां छोटे मियां परिवार अभी और बड़ा हो गया है और कैसे! इस क्रेज़ी एक्शन रोलरकोस्टर में आपका स्वागत है, @PrithviOfficial. आइए रॉक इट बडी! '

फर्स्ट लुक रिलीज

फिल्म से पृथ्वीराज का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है. मलयालम एक्टर फिल्म में विलेन कबीर के किरदार में दिखेंगे. फिल्म डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने भी पृथ्वीराज के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए टीम में उनका वेलकम किया और लिखा, 'मैं सच में सबसे पावरफुल एक्टर पृथ्वीराज के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूं.

The #BadeMiyanChoteMiyan family just got bigger and how!

Welcome on board this crazy action rollercoaster, @PrithviOfficial .

Let’s rock it buddy! pic.twitter.com/q0GkVR78Am

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 7, 2022