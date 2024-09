Stree 2 Box Office Collection: नहीं रुक रही 'स्त्री 2' की आंधी, 36वें दिन भी श्रद्धा कपूर की फिल्म ने मचाया धमाल

Stree 2 Box Office Collection Day 36: श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म की रिलीज को एक महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन लोग सिनेमाघरों में जाकर लगातार फिल्म देख रहे हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर भी 'स्त्री 2' नए रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. अब फिल्म के 36वें दिन का कारोबार भी सामने आ गया है.

36वें दिन भी 'स्त्री 2' की कमाई रही शानदारी

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए 'स्त्री 2' के 36वें दिन यानि गुरुवार का कलेक्शन बताया है.

#Stree2 continues its RECORD-SMASHING run... Week 5 was remarkable, it raced to the No 1 spot as the highest-grossing #Hindi film... It's now on the verge of achieving yet another major milestone: a majestic entry into the ₹ 600 cr Club.

The #NationalCinemaDay - with tickets… pic.twitter.com/VF7VRHsZNR

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 20, 2024