Sushant Singh Rajput First Death Anniversary: फिर नम हईं आंखें, फैंस इस अंदाज में कर रहे हैं याद

नई दिल्ली: 14 जून 2020 को अचानक उस समय हर शख्स हैरान रह गया जब बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sudhant Singh Rajput) के निधन की खबर आई. उस मनहूस तारीख को कभी कोई भुला नहीं सकता. आज इस काले दिन को बीते हुए पूरा एक साल हो गया है, लेकिन सुशांत के चाहने वालों का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है.

आज फिर नम हुईं आंखें

एक साल बाद सिर्फ कैलेंडर बदला है, सुशांत के लिए फैंस का प्यार अब भी वही है. आज सुशांत को इस दुनिया से गए पूरा एक साल हो चुका है.

उनकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर हर शख्स की आंखें नम हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर #SushantSinghRajput नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है. फैंस अलग-अलग तरीकों से अभिनेता को याद कर रहे हैं.

संदिग्ध हालत में मृत मिले थे सुशांत

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई में स्थिति अपने फ्लैट में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे. मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला दर्ज किया था.

सुशांत का परिवार और उनके चाहने वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अभिनेता कभी आत्महत्या जैसा गंभीर करदम भी उठा सकते हैं.

जारी है मामले की जांच

हालांकि, अब भी इस केस की जांच जारी है. यह मामला अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है. इस केस में अब तक पैसों की हेराफेरी और ड्रग्स कनेक्शन जैसे मामले भी सामने आ चुका है.

