स्वरा भास्कर और फहाद अहमद दोबारा करेंगे मार्च में शादी, खास जगह होगी धूमधाम से वेडिंग

Swara Bhaskar Wedding Destination: 16 फरवरी को ट्विटर के महारथी तब भौंचक्के रह गए जब स्वरा भास्कर ने नेता फहाद अहमद से शादी कर ली. ये स्वरा भास्कर के फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था. लोगों के बीच स्वरा भास्कर की शादी को लेकर भले ही लव जिहाद की जंग छिड़ गई हो लेकिन एक्ट्रेसेस इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज से दूर बड़ी धूमधाम के साथ पूरे रीति रिवाजों का पालन करके हुए दूसरी बार फहाद अहमद के साथ शादी करने जा रही हैं जिसकी तारीख भी सामने आ गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में हल्दी, मेंहदी, संगीत के फंक्शनको काफी धूमधाम से किया जाएगा. 11 से 16 मार्च के बीच दोनों शादी करने जा रहे हैं. अपनी शादी को रजिस्टर करवाने के बाद स्वरा भास्कर छत्तीसगढ़ में 'मिसेज फलानी' की शूटिंग कर रही थीं. अब वो दिल्ली वापिस आ गए हैं ताकि शादी की तैयारियां पूरी कर सकें.

Wishing @FahadZirarAhmad and @ReallySwara a very happy married life...

In the times of hatred this news comes as a fresh breeze... Lots of love and happiness always pic.twitter.com/IrysJmDfbH

