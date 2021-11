तारा सुतारिया की इन तस्वीरों से मची सनसनी, बढ़ा इंटरनेट का पारा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) ने काफी कम वक्त में इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास जगह बना ली है. दर्शक आज न सिर्फ उनकी बेहतरीन अदाकारी के दीवाने हैं, बल्कि उनकी हर अदा पर भी दिल हार बैठते हैं. तारा अब किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.

तारा ने शेयर कीं बोल्ड फोटोज

तारा अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद बोल्ड दिख रही हैं. फोटोज में देखा जा सकता है कि तारा ने ऑफ व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही हैं. अपने लुक को और ग्लैमरस बनाने के लिए एक्ट्रेस ने काला चश्मा भी लगाया हुआ है.

यूं किया लुक को कंप्लीट

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए तारा ने लाइट मेकअप के साथ बालों को खुला छोड़ा हुआ है. फोटोज में उनकी अदाएं और एटीट्यूड कमाल का है. इन तस्वीरों में तारा की बोल्डनेस पूरी तरह झलक रही है. एक्ट्रेस ने एक साथ बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अलग-अलग एंगल में पोज देती दिख रही हैं.

नजरें हटाना हुआ मुश्किल

फोटोज शेयर करते हुए तारा ने कैप्शन में लिखा, 'Just a few days to go for TADAP.. You ready?'. फैंस के साथ-साथ तमाम यूजर्स के लिए तस्वीरों से नजरें हटा पाना मुश्किल हो गया है. इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. बता दें कि फैंस तारा की हर अदा को देखना पसंद करते हैं.

'तड़प' के प्रमोशन में बिजी हैं एक्ट्रेस

काम की बात करें तो तारा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तड़प' (Tadap) को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस की ये फिल्म अगले महीने 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. वह इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. तारा ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में कदम रखा था.

फैंस से रूबरू होती रहती हैं तारा

तारा अपने चाहने वालों के लिए सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर कर फैंस के होश उड़ाती नजर आती हैं. अगर आप तारा के इंस्टाग्राम पेज पर एक नजर डालेंगे तो आपको उनकी एक से बढ़कर एक सेक्सी और हॉट फोटोज देखने को मिलेंगी.

