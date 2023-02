Tejran के फैंस के लिए खुशखबरी, जल्द गूंजेगी शहनाई!

Karan Kundrra and Tejasswi Prakash Wedding: देश में शादी का सीजन चल रहा है. बॉलीवुड में एक के बाद एक दूसरी शादी हो रही है. बॉलीवुड में शादी का ऐसा धमाकेदार सीजन चल रहा है कि लोग कि एक्साइटमेंट लगातार बरकरार है. ऐसे में 'बिग बॉस 15' में साथ में नजर आए करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. काफी लंबे समय से फैंस इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे. फाइनली इससे जुड़ी एक खास अपडेट मिल गई है.

हाल ही में 'तेरे इश्क में घायल' के एक इंटरव्यू के दौरान इनसे शादी से जुड़ा सवाल पूछा गया. करण कुंद्रा ने इस पर जवाब दिया कि वो तो पिछले साल मार्च में ही शादी कर लेना चाहते थे लेकिन तेजस्वी ने नागिन साइन कर लिया और सीजन इतना सफल हो गया कि अब नागिन खत्म ही नहीं हो रहा है. ऐसे में मजाक में कहते हैं कि इतना सफल सीजन देने की क्या जरूरत थी.

Karan Kundrra Ready To Tie The Knot With GF Tejasswi In March#karankundra #KaranKundrra #TejasswiPrakash #TejasswiPrakash #Naagin6 #TereIshqMeinGhayal

#TejRan #TejRanFam https://t.co/rUD8O57piy pic.twitter.com/kTqN58dblM

— FilmiBeat (@filmibeat) February 16, 2023